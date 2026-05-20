Nagrywał piłkarki pod prysznicem. UEFA nie miała litości

Szymon Łożyński

To był jeden z największych skandali w czeskiej piłce w ostatnich latach. Policja ujawniła, że Petr Vlachovsky, trener FC Slovacko, potajemnie nagrywał kilkanaście piłkarek w szatni i pod prysznicem. Czeski sąd wydał już wyrok, ale jeszcze ostrzej skompromitowanego szkoleniowca potraktowała UEFA. Jej decyzja jest bezwzględna.

Petr Vlachovsky w granatowej bluzie sportowej na tle tablicy z logo sponsorów, twarz zasłonięta czarnym paskiem.
Czeska policja od dłuższego czasu przyglądała się działaniom szkoleniowca. W 2023 roku doszło do przeszukania rzeczy, należących do trenera Vlachovsky'ego.

Wówczas policja znalazła dowody, świadczące o tym, że szkoleniowiec drużyny FC Slovacko z ukrytej kamery nagrywał 14 piłkarek w szatni i pod prysznicem. Filmy znaleziono na zewnętrznym dysku, a nagraniami trener wymieniał się z innymi użytkownikami internetu.

Sprawa została skierowana do sądu i zapadł już wyrok. Vlachovsky został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Musiał zapłacić też odszkodowanie pokrzywdzonym oraz nałożono na niego pięcioletni zakaz trenowania w Czechach.

Jeszcze ostrzejsza wobec trenera była jednak UEFA. We wtorek europejska federacja poinformowała, że szkoleniowiec dożywotnio został zdyskwalifikowany.

Jak informuje ESPN, Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA skierowała również wniosek do Czeskiej Federacji Piłki Nożnej o dożywotnie zawieszenie jego licencji trenerskiej. Zaapelowano też do FIFA o zakaz prowadzenia jakiejkolwiek reprezentacji na świecie.

Na decyzję UEFA błyskawicznie zareagowało stowarzyszenie FIFPRO, czyli światowy związek piłkarzy i piłkarek.

"Ten wynik stanowi jasny i konieczny sygnał, że w piłce nożnej nie ma miejsca na agresywne i niewłaściwe zachowania, a ochrona dobrego samopoczucia zawodników i zawodniczek musi pozostać priorytetem na każdym poziomie rozgrywek" - podkreśliło stowarzyszenie w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Vlachovsky, przed wybuchem skandalu z jego udziałem, trenował czeski klub FC Slovacko aż przez piętnaście lat. Był również szkoleniowcem reprezentacji Czech piłkarek do lat 19.

