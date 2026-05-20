Czeska policja od dłuższego czasu przyglądała się działaniom szkoleniowca. W 2023 roku doszło do przeszukania rzeczy, należących do trenera Vlachovsky'ego.

Wówczas policja znalazła dowody, świadczące o tym, że szkoleniowiec drużyny FC Slovacko z ukrytej kamery nagrywał 14 piłkarek w szatni i pod prysznicem. Filmy znaleziono na zewnętrznym dysku, a nagraniami trener wymieniał się z innymi użytkownikami internetu.

Sprawa została skierowana do sądu i zapadł już wyrok. Vlachovsky został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Musiał zapłacić też odszkodowanie pokrzywdzonym oraz nałożono na niego pięcioletni zakaz trenowania w Czechach.

Nagrywał piłkarki pod prysznicem. UEFA nie miała litości. Apel do FIFA

Jeszcze ostrzejsza wobec trenera była jednak UEFA. We wtorek europejska federacja poinformowała, że szkoleniowiec dożywotnio został zdyskwalifikowany.

Jak informuje ESPN, Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA skierowała również wniosek do Czeskiej Federacji Piłki Nożnej o dożywotnie zawieszenie jego licencji trenerskiej. Zaapelowano też do FIFA o zakaz prowadzenia jakiejkolwiek reprezentacji na świecie.

Na decyzję UEFA błyskawicznie zareagowało stowarzyszenie FIFPRO, czyli światowy związek piłkarzy i piłkarek.

"Ten wynik stanowi jasny i konieczny sygnał, że w piłce nożnej nie ma miejsca na agresywne i niewłaściwe zachowania, a ochrona dobrego samopoczucia zawodników i zawodniczek musi pozostać priorytetem na każdym poziomie rozgrywek" - podkreśliło stowarzyszenie w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Vlachovsky, przed wybuchem skandalu z jego udziałem, trenował czeski klub FC Slovacko aż przez piętnaście lat. Był również szkoleniowcem reprezentacji Czech piłkarek do lat 19.

Logo UEFA Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Bilety na mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej to wyjątkowo "drogi biznes" Dan Mullan AFP





MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport