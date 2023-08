Kylian Mbappe w końcu zmieni klub? PSG idzie na "wojnę" z Realem Madryt

Wraz z zakończeniem ligowej kampanii 2022/23, zawodnik poinformował Katarczyków, że nie zamierza przedłużyć obowiązującego do 2024 roku kontraktu i po jego zakończeniu chce odejść jako wolny agent. Taki scenariusz nie spodobał się właścicielom PSG, którzy chcąc ugrać jakiekolwiek pieniądze ze sprzedaży swojej gwiazdy, zdecydowali, że zostanie on sprzedany jeszcze w bieżącym okienku transferowym.

Aktualnie głównym celem PSG jest natychmiastowa sprzedaż piłkarza za jak najwyższą kwotę, po to, by za rok, nie trafił on za darmo do drużyny "Królewskich". W celu zniweczenia wszelkich planów prezesa Realu, Florentino Pereza, klub z Paryża ma zamiar złożyć oficjalną skargę do FIFA.