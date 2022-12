Nagły zwrot akcji! Ronaldo otrzymał wymarzoną ofertę?

Kilka dni temu hiszpańska "Marca" podała jednak, że wkrótce nastąpi oficjalne ogłoszenie przejścia Ronaldo do saudyjskiego Al-Nassr . Portugalczyk miał otrzymać umowę do 2030 roku, by najpierw wypełnić ją jako piłkarz, a następnie jako ambasador wspólnej kandydatury Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Grecji dotyczącej organizacji MŚ 2030 .

Co dalej z karierą Cristiano Ronaldo?

Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu klubów z MLS, ponieważ Ronaldo nie otrzymał żadnej konkretnej propozycji z mocnego klubu ligi europejskiej. Teraz jednak - według Al-Kaabiego - do Portugalczyka zgłosił się zespół grający w Lidze Mistrzów, co podziałało na wyobraźnię Ronaldo, który wciąż czuje się na siłach, by walczyć o najwyższe trofea. I to właśnie z tego powodu jego przenosiny do Arabii Saudyjskiej stanęły pod znakiem zapytania.