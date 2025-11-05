Nagły komunikat ws. Rosjan. Mają wrócić do gry. FIFA i UEFA są gotowe

Rosjanie są wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek sportowych od kilku lat. To konsekwencja napaści zbrojnej na Ukrainę, do której doszło pod koniec lutego 2022 roku. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, aby przywrócić sportowców z tego kraju do rywalizacji. Warto wspomnieć, że kilka dni temu Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podjął decyzję o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji. Z kolei Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję, że rosyjscy i białoruscy sportowcy - nawet jako neutralni zawodnicy - nie będą mogli startować w sezonie 2025/26, a tym samym nie wezmą udziału w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku).

Zaskakujące wieści. Reprezentacja Rosji ma wrócić do gry. Jest potencjalna data

Reprezentacja Rosji w piłce nożnej nie rozgrywa meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że Rosjanie mieli grać w barażu o mundial w Katarze z Polakami, ale zostali wykluczeni. Od tamtej pory rozgrywają wyłącznie mecze towarzyskie z rywalami, którzy nie mają moralnego problemu z działaniami zbrojnymi reżimu Władimira Putina. Okazuje się, że w najbliższym czasie może dojść do przełomu.

Reprezentacja Rosji mogłaby wrócić na arenę międzynarodową w lutym 2026 roku. FIFA i UEFA badają możliwość zezwolenia rosyjskiej kobiecej reprezentacji na udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Będzie to pierwszy krok w kierunku zniesienia zakazu całej rosyjskiej piłki nożnej

Rosjanki miałby występować pod neutralną flagą, a mecze rozgrywane byłyby poza terenem Rosji. Wskazuje się na Azerbejdżan, Armenię i Turcję. - Zawodniczki zostały już poinformowane o tej możliwości i wezwano je do przygotowania się na powrót na arenę międzynarodową - czytamy.

"Sport Baza" przypomniała, że kobieca reprezentacja Rosji niedawno rozegrała mecze towarzyskie z Macedonią Północną, a FIFA i UEFA zauważyły, że te spotkania "nie wywołały żadnych negatywnych reakcji ze strony przedstawicieli europejskich federacji". Wspomniane mecze rozegrano 24 i 27 października. Rosjanki wygrały 2:0 i 5:0. W tym roku rozegrały także sparingi z reprezentacjami Serbii, Jordanii, Indii i Tajlandii.

Rosjanie chcieliby pójść jednak o krok dalej. Są przekonani, że jeśli powrót kobiecej drużyny nie wywoła negatywnych reakcji lub konsekwencji, to FIFA i UEFA w pierwszej kolejności rozpatrzą kwestię powrotu młodzieżowych i juniorskich reprezentacji Rosji do oficjalnych meczów.

Ewa Pajor: Ciągle w nas jest wiele emocji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W Rosji aż huczy. FIFA miała dać zielone światło, skandal na horyzoncie Noushad Thekkayil AFP

aWładimir Putin (na małym zdj.) nie ma dobrych relacji z szefem UEFA Aleksandrem Ceferinem, ale Rosja powoli wychodzi z futbolowej izolacji AFP

Rosjanie chcą zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir Putin Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFP AFP