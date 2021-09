Dziś to klub jedynie piłkarski, ale kiedyś imponował ilością sekcji. Carbo powstało w czerwcu 1946 roku pod nazwą Górnik Gliwice. Od początku opiekunem i mecenasem klubu była kopalnia "Gliwice". Pierwsze sekcje to piłkarska, siatkarska oraz szachowa. W 1951 roku drużyna futbolistów była bliska awansu do II ligi. Z kolei bokserzy przez lata boksowali w II i I lidze, zdobyli 27 medali indywidualnych mistrzostw Polski, a tym 7 złotych.





Carbo: klub Waldemara Matysika

Na początku lat 70. minionego stulecia Carbo wchłonęło Unię Ostropę. Trenerem piłkarzy został Fryderyk Cholewa, który awansował z zespołem z B-klasy do ligi okręgowej. W klubie dojrzewał talent Waldemara Matysika, wychowanka LZS Stanica. Do Carbo Matysik przyszedł w wieku 14 lat. Podobno na pierwszy treningu umiał podbić piłkę zaledwie trzy razy. Piłkarska murawa jest obiektem zazdrości wielu klubów na Śląsku, nieraz swoje sparingi rozgrywały tam zespoły ekstraklasy. Kameralny, ale nowoczesny jak na tamte czasy obiekt, oddano do użytku w 1983 roku. Nowością był drenaż boiska z zamkniętym obiegiem. W budowie stadionu pomagali piłkarze zatrudnieni na etatach w KWK Gliwice.

Reklama

Piłkarze Carbo na nowym boisku w sezonie 1983/1984 po raz pierwszy w historii awansowali do III ligi. Ich trenerem był słynny obrońca Górnika Zabrze Stanisław Oślizło. Miał on do dyspozycji m.in. Krzysztofa Maciejewskiego, pomocnika, który później z powodzeniem grał w ekstraklasie w barwach GKS-u Katowice, zagrał też 5 razy w reprezentacji Polski. Słynął z precyzyjnie bitych rzutów wolnych, a tej sztuki nauczył się w Carbo.

Carbo Gliwice: festyn dla miejscowej społeczności

W sobotę 25 września klub Carbo zaprasza wszystkich na wspólne świętowanie jubileuszu. Planowany jest festyn sportowy, gdzie każdy ma znaleźć coś dla siebie. Będzie można obejrzeć wystawę o historii klubu. Odbędą się m.in. pokazy bokserskie, których obserwatorem będzie Adam Piwowarski, czołowy polski bokser przełomu lat 70. i 80. XX wieku.

Głównym punktem programu będzie mecz oldbojów Carbo z obecną drużyną. Miłośnicy historii z pewnością chętnie obejrzą wystawę o historii klubu. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci - czynne będą dmuchańce oraz stanowiska łucznicze. Gośćmi honorowymi będą m.in. Piwowarski i Stanisław Oślizło. Specjalny filmik jubileuszowy przesłał Waldemar Matysik. - Liczymy, że na jubileuszu pojawią się dawni zawodnicy, trenerzy, działacze. Nie do wszystkich zdołaliśmy dotrzeć i osobiście zaprosić, stąd nadzieję pokładamy w mediach i plakatach. Każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do rozwoju Carbo, jest mile widziany - mówią organizatorzy jubileuszu.

Niedawno w klubie doszło do zmian. Odeszli długoletni, zasłużeni działacze - Jan Jonda i Tomasz Rudzki. Na czele zarządu klubu stoi teraz Tomasz Ślązak, któremu pomaga Arkadiusz Bok oraz dawni gliwiccy piłkarze - Grzegorz Nowak i Szymon Maksym. Pierwsza drużyna piłkarska występuje w zabrzańskiej klasie A Majer. Plasuje się w środku tabeli. W klubie prowadzone jest szkolenie młodzieży - na razie na poziomie żaków i skrzatów.