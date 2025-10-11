Na zegarze była 90. minuta. Wtedy Piszczek wziął sprawy w swoje ręce. Trener, zawodnik i bohater

Jego klub występuje na poziomie Betclic III ligi i w sobotnie popołudnie mierzył się na wyjeździe z Cariną Gubin. Do 90. minuty na tablicy wyników widniał remis (1:1). Wiele na to wskazywało, że obie ekipy podzielą się punktami. W doliczonym czasie gry sprawy w swoje ręce wziął Piszczek, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Obrońca popisał się uderzeniem głową i skierował piłkę do siatki rywali. Można powiedzieć, że miał trochę szczęścia, ponieważ futbolówka po jego strzale jeszcze odbiła się od jednego z obrońców gospodarzy. Filip Chadała, czyli bramkarz Cariny nie zdążył zareagować i musiał wyciągać piłkę z siatki. Chwilę później arbiter zakończył spotkanie.