Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na zegarze była 90. minuta. Wtedy Piszczek wziął sprawy w swoje ręce. Trener, zawodnik i bohater

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Łukasz Piszczek to człowiek orkiestra w klubie LKS Goczałkowice-Zdrój. Były reprezentant Polski jest trenerem oraz zawodnikiem. W sobotnim meczu Betclic III ligi grupy III przeciwko Carinie Gubin został bohaterem swojego zespołu. Kluczowe wydarzenia miały miejsce w doliczonym czasie gry.

Łukasz Piszczek bohaterem swojego zespołu
Łukasz Piszczek bohaterem swojego zespołuTomasz Kudala/REPORTER / Ks Goczałkowice-ZdrójEast News

Łukasza Piszczka nie trzeba przedstawiać nikomu. Były reprezentant Polski ciągle gra w piłkę, ale na nieco niższym poziomie. W swoim macierzystym klubie LKS Goczałkowice - Zdrój pełni rolę pierwszego trenera oraz zawodnika.

Łukasz Piszczek bohaterem. Zapewnił drużynie zwycięstwo

Jego klub występuje na poziomie Betclic III ligi i w sobotnie popołudnie mierzył się na wyjeździe z Cariną Gubin. Do 90. minuty na tablicy wyników widniał remis (1:1). Wiele na to wskazywało, że obie ekipy podzielą się punktami. W doliczonym czasie gry sprawy w swoje ręce wziął Piszczek, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Obrońca popisał się uderzeniem głową i skierował piłkę do siatki rywali. Można powiedzieć, że miał trochę szczęścia, ponieważ futbolówka po jego strzale jeszcze odbiła się od jednego z obrońców gospodarzy. Filip Chadała, czyli bramkarz Cariny nie zdążył zareagować i musiał wyciągać piłkę z siatki. Chwilę później arbiter zakończył spotkanie.

To był pierwszy gol Piszczka w tegorocznym sezonie. Jego zespół po dwunastu kolejkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 22 punktów. Liderem tabeli jest Górnik Polkowice (27 pkt).

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii do lat 17
Reprezentacja

Mógł grać dla Polski, wybrał Hiszpanię i już zachwyca. Dokonał tego w 35 minut

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Norwegia - Izrael. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Piłkarz w czerwonej koszulce i czerwonych getrach prowadzi piłkę na zielonym boisku podczas meczu, w tle rozmyte elementy infrastruktury sportowej i banery reklamowe.
Łukasz Piszczek broni barw LKS Goczałkowice - ZdrójTomasz Kudala/REPORTEREast News
Łukasz Piszczek nie jest już członkiem sztabu trenerskiego BVB
Łukasz Piszczek nie jest już członkiem sztabu trenerskiego BVBJurgen FrommeAFP
Łukasz Piszczek i Nuri Sahin
Łukasz Piszczek i Nuri SahinJAN FROMME / firo Sportphotodpa Picture-Alliance via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja