Kazimierz Górski Święte słowa Kazimierza Górskiego. W naszym futbolu króluje zakaz gry w piłkę

Ma to być nowoczesna i modna ostatnio forma uczczenia wielkiego polskiego trenera, który urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie. Mija zatem setna rocznica jego urodzin, a także 15. rocznica śmierci selekcjonera, który doprowadził Polskę do trzeciego miejsca na mundialu w 1974 roku oraz złota olimpijskiego w Monachium w 1972 roku.



Mural na warszawskim Mokotowie przedstawiać będzie postać Kazimierza Górskiego wraz z jednym z jego najbardziej znanych cytatów "Piłka jest okrągła, a bramki są dwie". Praca będzie wyjątkowa, bo tworzona w dwóch technikach artystycznych - jej część stanowią elementy ceramiczne.

Kazimierz Górski na ścianie budynku w Warszawie

Tworzący dzieło artyści z Czary-Mury mówią: - To najwybitniejszy polski trener, którego powinny znać kolejne pokolenia Polaków, a mural niewątpliwie w tym pomoże. Dzięki temu wypełniamy swoją misję "ocalić od zapomnienia".

- Ogromną uwagę zwracamy na lokalizację każdego naszego dzieła, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zdobyć przychylność wielu instytucji, aby mural powstał właśnie na bloku, w którym Kazimierz Górski mieszkał i to tuż przy jego oknie - komentują artyści Marek Grela i Marta Piróg.





Pomysł duetu Czary-Mury od razu spodobał się Berenice Górskiej. Wnuczka słynnego trenera jest zarazem fundatorką fundacji jego imienia. Organizacja działa od 2011 roku i dba o to, by pamięć o sukcesach i dokonaniach Kazimierza Górskiego cały czas trwała. - Cała rodzina jest ogromnie wzruszona i dumna, iż w bloku w którym mieszkali moi dziadkowie ze swoimi dziećmi, a teraz mieszkam ja ze swoją rodziną, powstanie mural upamiętniający osobę wspaniałego trenera, ojca i dziadka, jakim był Kazimierz Górski - mówi Berenika Górska i dodaje: - Jego historia i zasługi mogą być pięknym drogowskazem dla młodszych pokoleń.



Mecenasem projektu jest największy prywatny sponsor polskiego sportu - firma STS. - Od razu wiedzieliśmy, że chcemy być częścią tej wyjątkowej inicjatywy, którą w całości ufundowaliśmy. Doskonale wpisuje się ona w realizowaną przez nas od lat strategię społecznej odpowiedzialności biznesu - mówi Mateusz Juroszek, prezes i właściciel STS.

Odsłonięcie muralu planowane jest w połowie listopada. Mural dla Kazimierza Górskiego powstały już w Białymstoku