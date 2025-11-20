Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na ratunek Ewa Pajor. Gol Polki w hicie Champions League

Tomasz Chabiniak

Ewa Pajor się nie zatrzymuje. Szlagier z Chelsea w ramach UEFA Women's Champions League był drugim z rzędu meczem, w którym Polka wybiegła w podstawowym składzie (wcześniej nabierała po kontuzji krótszymi występami). Nie zatrzymała się na dublecie w El Clasico. Trafiła do siatki na Stamford Bridge.

Piłkarka drużyny FC Barcelona w granatowo-czerwonym stroju z widocznym logiem klubu oraz sponsora, krzyczy z wyraźną radością po zdobyciu gola lub sukcesie sportowym. W rogu znajduje się wstawka prezentująca fragment meczu piłkarskiego z kilkoma zawodn...
Gol Ewy Pajor w meczu z ChelseaUrbanandsportAFP

Ewa Pajor wróciła na dobre. W październiku doznała kontuzji, która z początku wydawała się tą najpoważniejszą. Do zerwania więzadeł krzyżowych jednak nie doszło, Polka opuściła tylko trzy mecze i 9 listopada zagrała 33 minuty przeciwko Deportivo la Coruna. Taki sam wymiar czasowy dostała trzy dni później w starciu z belgijskim Leuven.

Do podstawowego składu wróciła na El Clasico w ostatnią sobotę. Odwdzięczyła się dubletem, a "Blaugrana" rozbiła "Las Blancas" 4:0. Pozostała w wyjściowej jedenastce na szlagier Ligi Mistrzyń przeciwko Chelsea.

Ewa Pajor znowu strzela. Najpierw Realowi Madryt, teraz Chelsea

Opłaciło się - trafiła do siatki na Stamford Bridge w 24. minucie, wyrównując stan meczu na 1:1. Wcześniej na prowadzenie zespół z Londynu wyprowadziła Ellie Carpenter. Polka zareagowała najlepiej na zamieszanie na 10. metrze po rzucie rożnym, ominęła leżącą swoją koleżankę z drużyny i mocnym strzałem lewą nogą pokonała Livię Peng. Bramkarka nie miała szans na interwencję.

Ewa Pajor wykorzystała chaos w polu karnym Chelsea
odnotowało brytyjskie ESPN
Piłkarka w koszulce FC Barcelony na stadionie podczas meczu, z widocznym logotypem sponsorów na przodzie stroju, tło rozmazane, światła stadionowe w wieczornej scenerii.
Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News
Ewa Pajor
Ewa PajorMATTHIEU MIRVILLEAFP
Osoba w czerwonej sportowej kurtce z widocznym orłem na piersi i logotypami sponsorów stoi na tle rozmytego stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
Ewa Pajor powołana do reprezentacji na najbliższe zgrupowanieMarcin GolbaAFP

