Myślę, że to, co zostało w środę ogłoszone, pomaga Arabii Saudyjskiej. Zwykle mistrzostwa świata są rotowane wokół kontynentów. Nie trzeba lubić teorii spiskowych, aby dojść do wniosku, że Saudyjczycy będą próbowali zorganizować mundial 2034. Będą zdecydowanymi faworyami

~ Dziennikarz Sky Sports Kaveh Solhekol