Najbliższy mundial nie odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, jak miało to miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne globalny czempionat w Katarze rozpocznie się 21 listopada 2022 roku. Finał zaplanowano na 18 grudnia.



Losowanie grup finałowych odbędzie się 1 kwietnia w Dausze. Jako pierwszy poinformował o tym dziennikarz ESPN, Dale Johnson.

Katar 2022. Znamy już trzech finalistów

Mamy nadzieję, że w jednym z koszyków znajdzie się reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" nadal walczą o udział w przyszłorocznych MŚ. Oprócz gospodarzy start w wyścigu po światowy prymat zapewniły sobie już Niemcy i Dania.

Na środowym posiedzeniu władze FIFA zdecydowały również, że Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w przyszłym roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Czy to pierwszy krok do przyznania ZEA organizacji mundialu. Prezydent światowej federacji, Ganni Infantino, zaproponował niedawno, by turniej o mistrzostwo globu w 2030 roku przyznać właśnie temu arabskiemu krajowi wespół z Izraelem.



