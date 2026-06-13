Mundial trwa, a tu takie wieści. Barcelona chce gwiazdę PSG. Miliony na stole

Jeszcze przed startem tegorocznego mundialu FC Barcelona potwierdziła olbrzymi i dosyć zaskakujący transfer. Do drużyny Hansiego Flicka na nowy sezon trafi Anthony Gordon. Katalończycy zapłacili za 25-letniego Anglika z Newcastle aż 80 milionów euro.

Piłkarz podpisał kontrakt do 2031 roku. Jak się okazuje, najprawdopodobniej nie będzie to jedyny ofensywny transfer Barcelony. Informacje na temat najświeższych planów klubu za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Alex Rodriguez Sanchez, który działał również przy wspomnianej transakcji z udziałem Gordona.

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Z jego obecnych ustaleń wynika, że "Duma Katalonii" mocno interesuje się ściągnięciem Bradley'a Barcoli. To 23-letni skrzydłowy Paris Saint-Germain, który niejednokrotnie popisywał się nienaganną techniką i szybkością z piłką przy nodze.

W niedawno zakończonym sezonie wychowanekOlympique Lyon rozegrał łącznie 49 spotkań. Strzelił w nich 13 goli i zanotował siedem asyst. Na ponad pół godziny pojawił się na placu gry w finale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. To bardzo dynamiczny i efektowny zawodnik.

Ponoć przenosiny 20-krotnego Francuza do ekipy Flicka są naprawdę bardzo realne. "Deco jest na drodze do zakończenia transferu. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie między nim a Sissoko, agentem zawodnika" - pisze wspomniany dziennikarz.

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PSG ma zgodzić się na kwotę 50 milionów euro zaproponowaną przez Barcelonę, natomiast Barcola miałby podpisać pięcioletni kontrakt, na mocy którego zarobi 13 milionów euro brutto rocznie. Jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach 70 milionów.

Pozostaje czekać na to, czy obie strony faktycznie dojdą do porozumienia. Na razie 23-latek przebywa na mistrzostwach świata, gdzie jego reprezentacja w grupie I zagra z Senegalem, Irakiem i Norwegią.

Bradley Barcola zdobył gola w meczu Chelsea - PSG, a potem... musiał opuścić murawę z powodu kontuzji Franck Fife / AFP POOL AFP

Deco AFP

Hansi Flick AFP





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