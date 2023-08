Mundial kobiet zagrał na nosie Gianniemu Infantino. Ten mówi: 'Nie zarobimy"

Kobiece mistrzostwa świata na Antypodach dobiegają końca. Został do rozegrania tylko jeden mecz - niedzielny finał między Anglią a Hiszpanią. W sobotę rozstrzygnięty został mecz o trzecie miejsce, w którym Szwecja wygrała z Australią 2:0 . Australijki zostały bez miejsca na podium, ale awans do półfinału i tak jest największym sukcesem w dziejach tej drużyny, której przed turniejem nikt nie stawiał w gronie faworytów. Australia okazała się wielką rewelacją. Większą jest tylko sensacyjny finalista - Hiszpania .

Na mundialu zjawił się prezydent FIFA Gianni Infantino , który - jak podaje "The Guardian" - przed meczem o trzecie miejsce w Brisbane poprosił organizatorów mistrzostw o eskortę policyjną, by przemieszczać się po mieście. Ku swojemu zaskoczeniu, spotkał się z odmową. Australijczycy uznali, że nie widzą takiej potrzeby, by akurat szef FIFA musiał poruszać się z taką eskortą.

Podobnie było w Nowej Południowej Walii (miasto Sydney), gdzie policja zgodziła się zapewnić Gianniemu Infantino jeden pojazd eskortujący, o ile zapłaci on za tę usługę i nie narazi na opłatę podatnika australijskiego. "The Guardian" podał także, że szefowi FIFA odmówiła eskorty również policja w Nowej Zelandii.

Mundial kobiet wyszedł na zero. FIFA nie zarobi

Infantino przy okazji podał dane dotyczące zysków z mistrzostw świata kobiet. Jak mówi, FIFA na tym turnieju nie zarobi. Wygenerował 570 milionów dolarów zysku, który pochłonęły koszty. - Wyszliśmy zatem na zero - mówi szef FIFA i dodaje, że mimo tego mundial kobiet jest potrzebny i należy go organizować. - To absolutnie niezbędne - twierdzi. Łączy też nadzieje na wzrost zysków w związku z rozrostem imprezy do 32 ekip. Turniej powiększono bowiem w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami świata we Francji.