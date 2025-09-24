Pierwsze doniesienia o chęci rozszerzenia mistrzostw świata do 64 zespołów jednorazowo w 2030 roku pojawiały się wiosną tego roku. Trzeba jednak szybko podkreślić, że nie wychodziły od FIFA, lecz od południowoamerykańskich działaczy. Minister sportu Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Turki bin Faisal szybko podłapał temat, mówiąc, że jego kraj również mógłby przyjąć 64-drużynowe MŚ.

Temat ponownego poszerzenia imprezy na stałe raczej nie istnieje. Przeciwko są prezesi związków: europejskiego, azjatyckiego i północnoamerykańskiego. Wypowiedź Alexandra Ceferina można obejrzeć poniżej.

Rozwiń

Kampania poszerzenia jednorazowego jednak zaczęła kwitnąć. We wtorek doszło do ważnego spotkania w nowojorskim Trump Tower, gdzie mieszczą się biura FIFA.

Z Giannim Infantino porozmawiali prezydenci Paragwaju i Urugwaju, prezes CONMEBOL i szefowie związków z Urugwaju i Argentyny.

CONMEBOL chce 64 zespołów na MŚ 2030. Mówią o jednorazowym poszerzeniu

Mundial w 2030 roku odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale trzy pierwsze mecze zostaną rozegrane w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju jako nawiązanie do pierwszych MŚ z 1930 r. Wywalczenie tylko trzech spotkań zostało przez opinię publiczną uznane za porażkę COMMEBOL. Być może działacze chcą powiększenia turnieju (co dałoby łącznie 128 meczów), by ugościć większą liczbę starć w swoich państwach.

Wierzymy w historyczne mistrzostwa świata 2030! Dziękujemy prezesowi Gianniemu Infantino za przyjęcie nas i dzielenie wspólnej drogi do stulecia największego święta piłki nożnej. Chcemy wezwać do jedności, kreatywności i wielkich marzeń. Bo kiedy piłka nożna jest wspólnym doświadczeniem wszystkich, święto to staje się prawdziwie światowe

ESPN komentuje, że takowe jednorazowe poszerzenie liczby ekip doprowadziłoby do braku eliminacji w strefie CONMEBOL. Gra w niej tylko 10 reprezentacji, więc potencjalnie miejsce mogłyby znaleźć wszystkie.

Przypomnijmy, że nadchodzące MŚ 2026 będą pierwszymi rozegranymi w formacie 48-zespołowym.

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie” AP © 2025 Associated Press

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Danny Jordaan i Gianni Infantino, prezes FIFA AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP