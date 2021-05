Mundial co dwa lata? FIFA będzie sondować takie rozwiązanie

Federacja piłkarska Arabii Saudyjskiej przedłożyła do FIFA propozycję organizacji Mistrzostw Świata co dwa lata. Według Saudyjczyków przy takim rozwiązaniu "organizowano by mniej meczów, za to o większym znaczeniu".

Reklama

O sprawie poinformował m.in. serwis as.com. FIFA wstępnie przyjęła wniosek saudyjskiej federacji (SAFF) i teraz będzie badać, na ile taka częstotliwość turniejów będzie miała sens.

Mundial mniejszy, ale bardziej znaczący

Reklama

"Uważamy, że znajdujemy się w krytycznym dla przyszłości piłki momencie. Wiele problemów, z którymi boryka się obecnie piłka nożna, zostało dodatkowo umocnionych przez trwającą pandemię" - powiedział przewodniczący SAFF Yasser Al-Misehal.



Według delegacji saudyjskiej Mundiale co dwa lata miałyby polegać także na organizacji mniejszej liczby spotkań międzynarodowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich rangi. Zmiana miałaby dotyczyć zarówno rozgrywek męskich, jak i żeńskich.



Większość delegatów głosowała "za"

By wniosek SAFF mógł być procedowany dalej, potrzeba było przynajmniej 95 głosów "za" od federacji skupionych FIFA. Pomysł poparło ostatecznie 166 związków krajowych, 21 się wstrzymało.



Najbliższe Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze w 2022 roku. Z kolei Mundial 2026 zorganizują wspólnie Kanada, USA i Meksyk. Gdyby zmiana częstotliwości turniejów została zatwierdzona, to być może pierwszy "nowy" Mundial czekałby nas już w 2028 roku.

Zdjęcie Prezydent FIFA Gianni Infantino / AFP

PaCze