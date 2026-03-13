Mundial bez udziału USA? Trump nie wierzy w to, co słyszy. FIFA w potrzasku

Zbrojny konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się w ostatni dzień lutego od ataku sił USA i Izraela na Iran. Wbrew intencjom agresorów działania wojenne rozlały się na cały region. Sytuacja z dnia na dzień eskaluje.

Dla FIFA obecna sytuacja geopolityczna oznacza koszmar. Mundial rozpoczyna się za trzy miesiące. Wszystko wskazuje na to, że Iran nie weźmie w nim udziału. Wśród krajów, które mogą zająć jego miejsce, wymienia się najczęściej Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Donald Trump odradza Iranowi udział w MŚ 2026. Jest mocna riposta prosto z Teheranu

"Futbolowa reprezentacja Iranu jest mile widziana na mistrzostwach świata. Nie sądzę jednak, by jej obecność była właściwa ze względu na bezpieczeństwo i życie jej członków. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie!" - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Wcześniej z Teheranu docierały sygnały, że Iran nie zamierza brać udziału w mundialu. Nie w Stanach Zjednoczonych, które zaatakowały islamski kraj i zlikwidowały najwyższego przywódcę narodu. Niedawne oświadczenie irańskiego ministerstwa sportu w zasadzie nie pozostawiało miejsca na inną interpretację.

Najnowsza odezwa Trumpa wywołała jednak w Iranie kolejną falę wściekłości.

"Mistrzostwa świata to wydarzenie historyczne o charakterze międzynarodowym. Ich organizatorem jest FIFA, a nie żaden konkretny kraj. Reprezentacja Iranu zakwalifikowała się do turnieju dzięki kolejnym zwycięstwom i była jedną z pierwszych drużyn, które wywalczyły awans" - czytamy w komunikacie irańskiej federacji piłkarskiej.

"Z całą pewnością nikt nie może wykluczyć Iranu z mistrzostw świata. Krajem, który powinien zostać usunięty, jest ten, który jedyne nosi tytuł gospodarza, a nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa zespołom, biorącym udział w tym wydarzeniu" - to dalszy fragment korespondencji.

Co na to FIFA? Światowa centrala nie wciela się w rolę rozjemcy. Nieoficjalnie wiadomo, że gorączkowo pracuje nad rozwiązaniami awaryjnymi na każdą okoliczność.

Finały mistrzostw świata odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy weźmie w nich udział aż 48 drużyn. Współgospodarzami turnieju są USA, Meksyk i Kanada.

