Mundial bez udziału USA? Trump nie wierzy w to, co słyszy. FIFA w potrzasku

Łukasz Żurek

Futbol bez polityki? W dzisiejszych realiach to niemożliwe. Wojna na Bliskim Wschodzie z całą pewnością zdeformuje tegoroczny mundial. Pytanie tylko, w jakim stopniu. Wszystko wskazuje na to, że turniej finałowy odbędzie się bez udziału reprezentacji Iranu. Piłkarska federacja tego kraju w oficjalnym poście sugeruje z kolei, że z imprezy powinny zostać wykluczone... Stany Zjednoczone - czyli jeden z trzech współgospodarzy czempionatu.

Donald Trump w garniturze i fioletowym krawacie z szeroko otwartymi ustami, na tle rozmytego wnętrza.
Donald Trump ANDREW HARNIK AFP

Zbrojny konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się w ostatni dzień lutego od ataku sił USA i Izraela na Iran. Wbrew intencjom agresorów działania wojenne rozlały się na cały region. Sytuacja z dnia na dzień eskaluje.

Dla FIFA obecna sytuacja geopolityczna oznacza koszmar. Mundial rozpoczyna się za trzy miesiące. Wszystko wskazuje na to, że Iran nie weźmie w nim udziału. Wśród krajów, które mogą zająć jego miejsce, wymienia się najczęściej Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Trump wypalił ws. udziału Iranu na MŚ, prawda wyszła na jaw. Sam to przyznał

Donald Trump odradza Iranowi udział w MŚ 2026. Jest mocna riposta prosto z Teheranu

"Futbolowa reprezentacja Iranu jest mile widziana na mistrzostwach świata. Nie sądzę jednak, by jej obecność była właściwa ze względu na bezpieczeństwo i życie jej członków. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie!" - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Wcześniej z Teheranu docierały sygnały, że Iran nie zamierza brać udziału w mundialu. Nie w Stanach Zjednoczonych, które zaatakowały islamski kraj i zlikwidowały najwyższego przywódcę narodu. Niedawne oświadczenie irańskiego ministerstwa sportu w zasadzie nie pozostawiało miejsca na inną interpretację.

    Najnowsza odezwa Trumpa wywołała jednak w Iranie kolejną falę wściekłości.

    "Mistrzostwa świata to wydarzenie historyczne o charakterze międzynarodowym. Ich organizatorem jest FIFA, a nie żaden konkretny kraj. Reprezentacja Iranu zakwalifikowała się do turnieju dzięki kolejnym zwycięstwom i była jedną z pierwszych drużyn, które wywalczyły awans" - czytamy w komunikacie irańskiej federacji piłkarskiej.

    "Z całą pewnością nikt nie może wykluczyć Iranu z mistrzostw świata. Krajem, który powinien zostać usunięty, jest ten, który jedyne nosi tytuł gospodarza, a nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa zespołom, biorącym udział w tym wydarzeniu" - to dalszy fragment korespondencji.

    Co na to FIFA? Światowa centrala nie wciela się w rolę rozjemcy. Nieoficjalnie wiadomo, że gorączkowo pracuje nad rozwiązaniami awaryjnymi na każdą okoliczność.

    Finały mistrzostw świata odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Po raz pierwszy weźmie w nich udział aż 48 drużyn. Współgospodarzami turnieju są USA, Meksyk i Kanada.

      Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie na tle flagi Stanów Zjednoczonych oraz emblematu NATO. Sylwetka uchwycona w trakcie wypowiedzi, twarz jest dobrze widoczna, a gestykulacja wskazuje na dynamiczną rozmowę.
      Donald TrumpMANDEL NGANAFP
      Dwóch mężczyzn w garniturach wymienia uścisk dłoni, obok nich znajduje się duża złota statuetka przypominająca puchar świata, jeden z mężczyzn patrzy w dół, drugi utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą.
      Donald Trump i Gianni Infantino, szef FIFAStephanie ScarbroughEast News
      Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
      MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
