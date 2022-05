Mundial 2022. Tłumy zgromadziły się w Katarze, wszyscy byli ciekawi

W trakcie ostatniego publicznego pokazu przed turniejem trofeum zostało umieszczone na parkingu w pobliżu głównego stadionu krykieta w Dausze w centrum handlowym Asian Town. Każda osoba miała około 15 sekund na zrobienie zdjęcia z pucharem zdobytym w 2018 roku przez reprezentację Francji.

Wśród chętnych zobaczenia z bliska statuetki przeważali robotnicy przybyli do Kataru z azjatyckich krajów, których nie stać na zakup biletów. Najtańsze wejściówki w cenie 40 riali, czyli nieco ponad 10 euro, szybko się rozeszły. Były zarezerwowane dla 2,8 mln mieszkańców kraju, w tym 2,5 mln obcokrajowców.

"Czekanie w kolejce wymaga czasu, ale warto postać. Bilety mogą być zbyt drogie dla wielu z nas, ale Katar i mundial dały mi szansę" - powiedział agencji AFP stolarz Azam Rashi, pracujący na dwóch stadionach.

Nieliczni przyznawali, jak Nasim, zatrudniony w magazynie w strefie przemysłowej, że już nabyli bilety. Ale większość osób w kolejce twierdziło, że nie miało tyle szczęścia, ponieważ najtańsze wejściówki szybko się wyprzedały.

Te droższe, w cenach zaczynających się od 70 euro, są poza zasięgiem pracowników, którzy często otrzymują płacę minimalną, czyli 270 euro miesięcznie.

Mundial 2022. Bardzo drogie mistrzostwa w Katarze

"Mundial jest ekscytujący, ale jest dla mnie zdecydowanie zbyt drogi" - przyznał Tarir, pracownik administracyjny. Ahmed Kareem, robotnik budowlany, który od dziesięciu lat mieszka w Katarze, podobnie jak większość migrantów mecze ogląda tylko w telewizji. "To trofeum to wielkie wydarzenie. Dla większości z nas jest to jedyna okazja, aby zobaczyć je z bliska" - podsumował.

Azja Południowa dostarcza do Kataru większość robotników, którzy zbudowali siedem nowych stadionów i odnowili ósmy, na pierwsze mistrzostwa świata organizowane w kraju arabskim.

Katar spotkał się z ostrą krytyką w związku z nieprzestrzeganiem praw człowieka wobec zagranicznych pracowników. Władze emiratu twierdzą, że w ostatnich latach wprowadziły znaczące zmiany, czyniąc go najbardziej postępowym państwem Zatoki Perskiej w tej dziedzinie.

Mistrzostwach świata w Katarze zostanę rozegrane w dniach 21 listopada - 18 grudnia