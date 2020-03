​Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska (CONMEBOL) chce od września rozgrywać mecze w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2022. Wcześniej FIFA odwołała spotkania zaplanowane na marzec. Powodem jest pandemia koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV

Niedawno CONMEBOL zwróciła się z prośbą do międzynarodowej federacji (FIFA) o odłożenie na czas nieokreślony rozpoczęcia eliminacji do mundialu w Katarze. Teraz domaga się dużego opóźnienia, tzn. jest za rozgrywaniem spotkań dopiero od jesieni 2020 r.

Reklama

"Konfederacja podejmuje największe środki ostrożności w związku z sytuacją z koronawirusem (Covid-19), zgodnie z wszelkimi wydanymi zaleceniami organizacji ds. zdrowia publicznego" - napisano w komunikacie.

W el. MŚ 2022 w strefie Ameryki Południowej rywalizować będzie dziesięć reprezentacji: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Peru, Urugwaj i Wenezuela. Cztery najlepsze drużyny uzyskają awans, zaś piąta zagra w barażach.

Wcześniej prestiżowy turniej Copa America, który miał się odbyć od 12 czerwca do 12 lipca w Argentynie i Kolumbii, został przełożony na przyszły rok.

Natomiast co najmniej do 5 maja zawieszono rozgrywki Copa Libertadores i Copa Sudamericana. To dwa najważniejsze klubowe puchary w południowoamerykańskiej piłce nożnej.

Wszystkie zmiany spowodowane są rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Zdjęcie Gwiazdor Urugwaju Luis Suarez / AFP