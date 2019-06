Piłkarki Brazylii i Australii dołączyły do Włoszek i również zapewniły sobie awans z grupy C do 1/8 finału mistrzostw świata we Francji. Ekipa "Canarinhos" pokonała we wtorek Italię 1-0 po golu Marty, która z dorobkiem 17 trafień na mundialach pobiła rekord wszech czasów.

Zdjęcie Marta (druga z lewej) i jej koleżanki z reprezentacji Brazylii cieszą się z gola /AFP

Reprezentantka Brazylii trafił do siatki w Valenciennes z rzutu karnego w 74. minucie. Łącznie podczas pięciu turniejów o mistrzostwo świata 33-letnia piłkarka zdobyła 17 bramek, co jest rekordem w futbolu kobiecym i męskim. Szesnaście goli strzelił urodzony w Opolu reprezentant Niemiec Miroslav Klose.

Marta od kilku dni (od przegranego 2-3 meczu z Australią) jest również posiadaczką innego rekordu. Strzelała gole na pięciu kolejnych mundialach, czym nie może się pochwalić nikt inny.

Włoszki już wcześniej były pewne awansu. Teraz dokonały tego również ich wtorkowe przeciwniczki oraz Australia, która pewnie wygrała z Jamajką 4-1.

Trzy najlepsze drużyny tej grupy zakończyły zmagania z sześcioma punktami. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Brazylię, której taki dorobek wystarczy do występu w 1/8 finału.

Jamajka nie zdobyła żadnego punktu, ale na pocieszenie piłkarkom z tego kraju pozostał fakt, że we wtorek strzeliły pierwszą w swojej historii bramkę w MŚ.

W turnieju we Francji występują 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie czołowe z każdej z nich oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc. Faza grupowa potrwa do 20 czerwca, a pucharowa rozpocznie się dwa dni później.

Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 6 lipca w Nicei, finał odbędzie się 7 lipca w Lyonie.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Amerykanki.

Wyniki grupy C:

wtorek, 18 czerwca

Włochy - Brazylia 0-1 (0-0)

Jamajka - Australia 1-4 (0-2)

Tabela

M Z R P bramki pkt

1. Włochy 3 2 0 1 7-2 6 - awans

2. Australia 3 2 0 1 8-5 6 - awans

3. Brazylia 3 2 0 1 6-3 6 - awans

4. Jamajka 3 0 0 3 1-12 0