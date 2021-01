MŚ 2026. FIFA pod koniec roku ogłosi miasta gospodarzy

Pod koniec roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) ogłosi miasta gospodarzy mistrzostw świata w 2026 roku. Impreza ma się odbyć w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Od lutego rozpoczną się rozmowy ze wszystkimi 23 kandydatami. Na początku lipca - jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli - przedstawiciele FIFA udadzą się do Ameryki Północnej na inspekcje. To będzie podstawą do podjęcia decyzji przez federację.



Kanada i Meksyk zgłosiły po trzy miasta, a USA siedemnaście. Po raz pierwszy w historii w mundialu ma wtedy wziąć udział 48 drużyn. Zaplanowanych jest 80 meczów na 16 stadionach.



mar/ cegl/