Baraże interkontynentalne oraz losowanie grup turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędą się w czerwcu 2022 roku, czyli dwa miesiące później niż pierwotnie planowano – postanowiła w czwartek Rada FIFA.

W dwóch parach barażowych wystąpią drużyny z Azji, Oceanii, Ameryki Południowej oraz strefy CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby). Będą walczyć o dwa ostatnie z 32 miejsc na mundial w Katarze, który rozegrany zostanie od 21 listopada do 18 grudnia 2022.

Przed tygodniem UEFA poinformowała jak będą wyglądać europejskie eliminacje MŚ 2022. W pięciu grupach rywalizować będzie po pięć drużyn, a w pozostałych pięciu - po sześć. Ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do mundialu.



Dziesięć zespołów z drugich lokat w grupach plus dwa najlepsze z Ligi Narodów UEFA 2021, które nie wywalczą wcześniej kwalifikacji, w marcu 2022 utworzą trzy "ścieżki" barażowe, które wyłonią trzech kolejnych uczestników mistrzostw świata.



Termin losowania eliminacji katarskiego mundialu nie został jeszcze ustalony. Wiadomo, że poprzedzi je podział wszystkich reprezentacji na sześć koszyków na podstawie aktualnego rankingu FIFA.



Rada FIFA podjęła w czwartek kilka innych decyzji: wybrała gospodarza MŚ kobiet w 2023 roku - Australię i Nową Zelandię, a także ogłosiła uruchomienie funduszu pomocy krajowym federacjom w wysokości 1,5 miliarda dolarów w formie dotacji i pożyczek.



Ponadto Rada FIFA zatwierdziła nowy turniej panarabski, który odbędzie się w Katarze w grudniu 2021 roku, z udziałem 22 drużyn, ale bez gwiazd z lig europejskich. Impreza ma być próbą generalną przed mundialem 2022.

