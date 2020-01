We wtorek wieczorem w Kairze odbyło się losowanie eliminacji mistrzostw świata w strefie afrykańskiej. W drugiej rundzie eliminacyjnych gier wystąpi 40 reprezentacji podzielonych na dziesięć grup. Do ostatniej, trzeciej fazy, awansują tylko zwycięzcy.

Podobnie jak w poprzednich latach, Czarny Ląd ma na piłkarskim mundialu pięć miejsc. O tym, kto zagra w Katarze zdecydują mecze najpierw w grupach, a potem w fazie play-off, gdzie wystąpi dziesięciu zwycięzców grup. W dwumeczach zmierzą się o premiowane pięć miejsc w mundialu Katarze w 2022 roku.

Mistrz kontynentu sprzed kilku miesięcy Algieria, trafiła do relatywnie niezbyt mocnej grupy z Burkina Faso, Nigrem i Dżibuti. Z awansem do decydującej fazy nie powinna mieć też problemów Nigeria, która w grupie C zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Republiką Środkowoafrykańską oraz Liberią.



Z kolei w grupie D Kamerun, losowany z pierwszego koszyka, będzie się mierzył m.in. z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Kto wie czy kolejnej sensacji nie sprawi Madagaskar? W zeszłym roku drużyna z tego wyspiarskiego kraju sprawiała niespodziankę za niespodzianką w finałach Pucharu Narodów, gdzie w grupie pokonała Nigerię i awansowała, jako debiutant, do ćwierćfinałów turnieju. Prowadzi też zresztą w swojej grupie toczących się już eliminacji PNA, które za rok będą rozgrywane w Kamerunie.



W grupie J Malgasze zmierzą się z DR Konga, Beninem i Tanzanią. To rywale w ich zasięgu. DR Konga wyeliminowali podczas ostatniego PNA w 1/8 po serii karnych.



A propos Pucharu Narodów. Z uwagi na to, że przyszłoroczny turniej w Kamerunie odbędzie się nie w czerwcu i lipcu, jak to pierwotnie planowano, a w styczniu i lutym, jak było przez lata - zdecydowały względy pogodowe - to mecze w eliminacjach MŚ rozpoczną się nie w marcu, jak to wcześniej planowano, a dopiero w październiku.

Michał Zichlarz

Losowanie eliminacji MŚ, strefa afrykańska:

grupa A

Algieria, Burkina Faso, Niger, Dżibuti

grupa B

Tunezja, Zambia, Mauretania, Gwinea Równikowa

grupa C

Nigeria, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Liberia

grupa D

Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mozambik, Malawi

grupa E

Mali, Uganda, Kenia, Rwanda

grupa F

Egipt, Gabon, Libia, Angola

grupa G

Ghana, RPA, Zimbabwe, Etiopia

grupa H

Senegal, Kongo, Namibia, Togo

grupa I

Maroko, Gwinea, Gwinea-Bissau, Sudan

grupa J

DR Konga, Benin, Madagaskar, Tanzania



Oni reprezentowali Afrykę w piłkarskich MŚ:

Kamerun - 7 razy

Nigeria - 6 razy

Tunezja, Maroko - 5 razy

Algieria - 4 razy

RPA, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt - 3 razy

Senegal - 2 razy

Zair/DR Konga, Angola, Togo - 1 raz

Łącznie 13 reprezentacji.