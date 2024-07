Z telenoweli transferowej, której głównym bohaterem stał się Wojciech Szczęsny, można byłoby stworzyć już kilka odcinków serialu na temat tego, gdzie w przyszłym sezonie zagra Polak. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że być może Szczęsny pozostanie w Juventusie na kolejny sezon. Nasz golkiper miałby jednak niezbyt skłonny do negocjacji kontraktowych, które zawierałyby w sobie ewentualne obniżenie pensji bramkarza, który jest drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem "Starej Damy". Reklama

Dodatkowo jest oczywiście jednym z najstarszych, co nie jest dobrą sytuacją dla klubu. W związku z tym przed wyjazdem na mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się poszukiwania nowego klubu dla naszego golkipera. W trakcie turnieju rozgrywanego u naszych zachodnich sąsiadów wszystko wskazywało na to, że Szczęsny dołączy do Cristiano Ronaldo, który namawiał go na transfer do Al-Nassr. W związku z tym Polak miałby oczywiście szansę na bajoński zarobek.

Szczęsny na wylocie z Juventusu. Angielski gigant w akcji

Do tego jednak nie doszło, a transfer do Arabii Saudyjskiej upadł. W związku z tym władze Juventusu przedłużyły nawet naszemu bramkarzowi długość urlopu, aby ten w spokoju mógł poszukiwać nowego miejsca pracy dla siebie. Pojawiały się różne plotki, jedna z nich mówiła, że Szczęsny mógłby zostać w Serie A, bo bramkarz reprezentacji Polski stał się osobistym priorytetem Antonio Conte, który poprosił władze SSC Napoli o sprowadzenie Polaka. Jak na razie do tego jednak nie doszło, a przyszłość 34-latka wciąż pozostaje zagadką. Reklama

Jak się okazuje, o naszym bramkarzu nie zapomnieli także w Premier League, gdzie przez lata gry w Arsenalu zdołał wyrobić sobie bardzo dobrą markę. Tym razem Szczęsnym miał zainteresować się wielki rywal "Kanonierów", a więc Chelsea. "W najbliższych godzinach może dojść do pożegnania Polaka, który otrzymał ciekawą ofertę od dużego europejskiego klubu. Chelsea puka do drzwi Juventusu w sprawie Szczęsnego: 34-latek ma szanse wrócić do gry w Premier League" - przekazał portal "Juvelive.it".

"Menedżer Chelsea, Enzo Maresca, szuka do londyńskiego zespołu nowego bramkarza, który mógłby konkurować z Hiszpanem Robertem Sanchezem. Jak ustaliliśmy, wśród kandydatów jest Szczęsny" - potwierdziło "Tuttojuve.com". Jeśli taki transfer zostałby zrealizowany, to Polak z pewnością nie mógłby liczyć na tak wielką sympatię fanów Arsenalu. W klubie z The Emirates Stadium nasz bramkarz spędził łącznie 11 lat i zagrał w 181 spotkaniach. Jego kariera wystrzeliła, gdy zamienił Anglię na Włochy. Reklama

Reklama Adrian Siemieniec: Im więcej człowiek osiąga, tym wyżej stawia sobie poprzeczkę / Polsat Sport / Polsat Sport

Wojciech Szczęsny / AFP

Wojciech Szczęsny / William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / AFP