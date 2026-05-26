Mówi o Złotej Piłce dla Pajor. Dodał drugie nazwisko. W tle możliwe odejście

Nie ma co ukrywać, że w sezonie bez czempionatu świata lub Europy kluczowym argumentem w walce o Złotą Piłkę jest Liga Mistrzów - zarówno zwycięstwo w niej, jak i ogólna dyspozycja prezentowana w tych rozgrywkach. Żeńska piłka nożna kończy właśnie kampanię, w której nie miała reprezentacyjnej imprezy mistrzowskiej. Za rok karty "rozdawać" będzie mundial organizowany w Brazylii, ale teraz UEFA Women's Champions League ma większe znaczenie.

To zdecydowanie moment, w którym Ewa Pajor jako piłkarka niepochodząca z kraju będącego światową potęgą futbolu może wykorzystać swoją szansę. W opinii katalońskiego pisarza i dziennikarza Xaviera Boscha, nasza rodaczka wraz z Alexią Putellas znajdują się w pierwszym rzędzie wyścigu o tę prestiżową nagrodę. Nie wskazał przy tym, którą z nich widzi na "pole position".

Wydają się faworytkami do zdobycia nagrody, którą chcielibyśmy, by odebrała zawodniczka Barçy

Dodał przy tym, że istnieje możliwość, że Putellas odbierze trofeum już jako zawodniczka innego klubu. Wciąż nie przedłużyła wygasającego z "Dumą Katalonii" kontraktu. "Oby Królowa tu pozostała" - pisze 58-latek.

FC Barcelona chce szóstej Złotej Piłki kobiet z rzędu. Czas na Ewę Pajor?

Środowisku "Blaugrany" zależy na tym, by zwyciężczyni plebiscytu była aktywną zawodniczką klubu. Ostatnich pięć Złotych Piłek trafiło do stolicy Katalonii (Putellas 2021, 2022 i Aitana Bonmati 2023, 2024 i 2025), więc kibicom zależy na podtrzymaniu niesamowitej passy.

- Co do mojej przyszłości… zobaczymy. Teraz czas na świętowanie, to wyjątkowa noc, porozmawiamy o tym później. To zaszczyt być częścią tej drużyny, tej ery, którą piszemy. Mnóstwo wysiłku, wytrwałości, ambicji, ale przede wszystkim ducha Barcelony. To zaszczyt być tutaj. Wygraliśmy wszystko, musimy wierzyć w tę drużynę. Na początku sezonu były trudne momenty z kontuzjami i wątpliwościami, ale zawsze dajemy radę - powiedziała Hiszpanka w sobotę po zwycięstwie w LM.

Została wybrana najlepszą zawodniczką rozgrywek. Z kolei Pajor była tą najskuteczniejszą, strzeliła 11 goli w 10 meczach, dostała również tytuł MVP finału w norweskim Oslo.

