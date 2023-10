Teraz po prawie roku absencji federacja wraca do Gliwic, aby zorganizować drugie wydarzenie. Według zapowiedzi, ma być ono na jeszcze wyższym poziomie niż poprzednie. Wcześniej zawodnicy wszystkich drużyn mieli okazję spotkać się na konferencjach poprzedzających galę. W sobotę zadecydują jedynie umiejętności.

MOVE Federation 2: Transmisja online. Gdzie oglądać?

Gala MOVE Federation 2 odbędzie się w sobotę, 7 października, w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać za pośrednictwem platformy Canal+ Online. Wykupując transmisję do piłkarskiego eventu, konsument będzie miał automatycznie miesięczny dostęp do wspomnianego serwisu. Cena to 34 zł. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się wykupić tylko online stream MOVE 2 bez miesięcznego pakietu, cena będzie wynosiła 39 zł.