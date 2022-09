Mourinho wystąpił w klipie znanego rapera. Co za klimat!

Mourinho pojawia się w obrazku do nowego utworu rapera "Mel made me do it". Nie jest to w żadnym wypadku przypadkowa gościna, bo w tekście piosenki Stormzy nawiązuje właśnie do słów sławnego trenera.

"They love to talk about the old days

Them man are old like, "Annie, are you okay?"

I prefer not to speak like I`m Jose

(*głos Mourinho* I prefer really not to, uhm, not to speak. If I speak I am in, in big trouble")"

Jest to oczywiście nawiązanie do słynnej już wypowiedzi Portugalczyka z 2014 roku. Wtedy, po meczu z Aston Villą, stanął od przed kamerami i mając spore pretensje do pracy sędziów stwierdził, że nie chce nic mówić, bo może mieć z tego powodu wielkie problemy. Raczej nie spodziewał się, że 8 lat później ten cytat znajdzie się w rapowym kawałku.

Jose Mourinho wystąpił w rapowym teledysku

U Mourinho nie zmieniła się też ostra oceny pracy sędziów. Po meczu Romy z Atalantą powiedział, że zacznie namawiać piłkarzy, by "zachowywali się jak klauni" w polu karnym rywala, mając na myśli, by częściej się przewracali, bo jego zdaniem to jedyny sposób, by arbitrzy zaczęli zauważać jedenastki dla jego zespołu.

Sam Stormzy z kolei jest wielkim fanem Manchesteru United, brał nawet udział w ogłoszeniu transferu Paula Pogby na Old Trafford. W tym roku wystąpił także w Polsce, a polscy fani mieli okazję go posłuchać na żywo w trakcie czerwcowego Orange Warsaw Festival.

