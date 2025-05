Mourinho nie wytrzymał po tym pytaniu. Irytacja to mało powiedziane

Mam 25 monet, rzucam je w powietrze. Gracze, którzy pozostaną na stole, grają. Ci, którzy spadną, są na ławce rezerwowych. To proste. W Stambule chodzę do klubów nocnych w weekendy i lubię to, bawię się. W ten sposób wybieram swoją pierwszą jedenastkę

~ powiedział w swoim stylu Jose Mourinho.