Mourinho może przejąć wielką reprezentację! Ma poprowadzić gwiazdy

Nazwisko obecnego trenera AS Roma stało się ponownie jednym z najgorętszych na rynku. Choć wydawało się, że po kilku nieudanych sezonach jego gwiazda powoli gaśnie, to jednak w Rzymie akurat sprawdza się bardzo dobrze i zdołał dorzucić do gabloty Giallorossich trofeum za Ligę Konferencji.