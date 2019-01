We wtorek wieczorem poznamy nazwisko Piłkarza Roku 2018 na Czarnym Lądzie. Uroczysta gala odbędzie się w stolicy Senegalu Dakarze.

W trójce nominowanych te same nazwiska co przed rokiem czyli Mohamed Salah z Egiptu, Sadio Mane z Senegalu oraz kapitan reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang. Wszyscy trzej piłkarze to uznane gwiazdy w światowym futbolu. Salah oraz Mane stanowią przecież o sile Liverpool FC, a Aubameyang zdobywa teraz bramki dla Arsenalu.



Rok temu najwięcej głosów od kapitanów i trenerów ponad 50 afrykańskich federacji zdobył Salah. Z kolei w 2015 najlepszym zawodnikiem był Aubameyang. Jak będzie teraz? Najwyżej stoją akcje 26-letniego Salaha, który "ciągnie" grę Liverpoolu i reprezentacji swojego kraju, z którą w czerwcu zagrał podczas mundialu w Rosji. Jest jej liderem, kapitanem i najlepszym strzelcem. Salah jedno wyróżnienie już otrzymał. W grudniu Piłkarzem Roku na Czarnym Lądzie ogłosiła go BBC. Teraz pora na Afrykańską Konfederację Piłkarską (CAF).



Dzisiejsza gala w Dakarze zgromadzić ma 1250 gości nie tylko z całego kontynentu. Przyjeżdża też specjalnie szef FIFA Gianni Infantino. Będą też wielkie gwiazdy z przeszłości, jak Samuel Eto’o, Didier Drogba, El Hadji Diouf, Emmanuel Amunike czy Patrick M’Boma, a także prezydenci krajów, Senegalczyk Macky Sall oraz prezydent Liberii, który swego czasu był jednym z najlepszych napastników na świecie George Weah (był Piłkarzem Roku w Afryce w 1989 i 1995 roku). Na scenie wystąpi m.in. słynny senegalski wokalista oraz kompozytor Youssou N’Dour.



Piłkarze Roku w Afryce

1970 - Salif Keita (Mali),



1971 - Ibrahim Sunday (Ghana),

1972 - Cherif Souleymane (Gwinea),



1973 - Tshimen Bwanga (Zair),



1974 - Paul Moukila (Kongo),



1975 - Ahmed Faras (Maroko),



1976 - Roger Milla (Kamerun),



1977 - Tarak Dhiab (Tunezja),



1978 - Karim Abdul Razak (Ghana),



1979 - Thomas N’Kono (Kamerun),



1980 - Jean Manga-Onguene (Kamerun),



1981 - Lakhdar Belloumi (Algieria),



1982 - Thomas N’Kono,



1983 - Mahmoud Al-Khatib (Egipt),



1984 - Theophile Abega (Kamerun),



1985 - Mohamed Timoumi (Maroko),



1986 - Badou Zaki (Maroko),



1987 - Rabah Madjer (Algieria),



1988 - Kalusha Bwalya (Zambia),



1989 - George Weah (Liberia),



1990 - Roger Milla,



1991 - Abedi Pele (Ghana),



1992 - Abedi Pele,



1993 - Rashid Yekini (Nigeria),



1994 - Emmanuel Amunike (Nigeria),



1995 - George Weah,



1996 - Nwankwo Kanu (Nigeria),



1997 - Victor Ikpeba (Nigeria),



1998 - Mustapha Hadji (Maroko),



1999 - Nwankwo Kanu,



2000 - Patrick Mboma (Kamerun),



2001 - El Hadji Diouf (Senegal),



2002 - El Hadji Diouf,



2003 - Samuel Eto’o (Kamerun),



2004 - Samuel Eto’o,



2005 - Samuel Eto’o,



2006 - Didier Drogba (WKS),

2007 - Frederic Kanoute (Mali),



2008 - Emmanuel Adebayor (Togo),



2009 - Didier Drogba,

2010 - Samuel Eto’o,



2011 - Yaya Toure (WKS),



2012 - Yaya Toure,



2013 - Yaya Toure,

2014 - Yaya Toure,



2015 - Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon),



2016 - Riyad Mahrez (Algieria),



2017 - Mohamed Salah (Egipt)



Najwięcej wyróżnień:

4 - Samuel Eto’o, Yaya Toure



2 - Abedi Pele, George Weah, Didier Drogba, Roger Milla, Thomas N’Kono, Nwankwo Kanu, El Hadji Diouf