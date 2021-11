Mohamed Ihattaren niespodziewanie zniknął. Teraz znany jest już jego los

W październiku media obiegła wieść o tajemniczym zniknięciu Mohameda Ihattarena. 19-letni Holender, który swoją piłkarską karierę zaczynał w PSV Eindhoven, w tym roku trafił do Juventusu Turyn za niecałe 2 miliony euro. Stamtąd od razu został wypożyczony do Sampdorii. Jednak w barwach klubu z Genui nie rozegrał ani minuty.

Dotarł tam w niezbyt dobrej formie, z kilkukilogramową nadwagą. Z tego względu Włosi dali mu trochę czasu na dojście do siebie. Niespodziewanie Mohamed wyjechał i zupełnie przestał odbierać telefony. Nie było z nim zupełnie żadnego kontaktu. Zaczęto spekulować o losie zawodnika. Plotki podsycił, były już, agent piłkarza, Mino Raiola. Przyznał, że nawet on nie wie, co dzieje się ze sportowcem.

Nigdy nie opowiadam o swoich podopiecznych. Nie piszcie więc, że powiedziałem coś złego o Mo Ihattaranie. Jeśli on nadal będzie chciał mojej pomocy, to mu pomogę. Ale to prawda, że od jakiegoś czasu nie mieliśmy żadnego kontaktu - powiedział w rozmowie z "Voetbal International".

Dodawał, że wcześniej odradzał Ihattarenowi zagraniczny transfer, lecz ten nie chciał go słuchać.

Nowe wieści w sprawie Mohameda Ihattarena

Holenderski piłkarz "znalazł się" i znany jest jego los. Niedawno sam zawodnik oraz jego trener personalny zdementowali rewelacje, jakoby Ihattaren planował zakończenie kariery.

Ihattaren ciężko trenuje i daje z siebie maksimum swoich możliwości. Robi na mnie ogromne wrażenie, nie widzę dużych różnic w stosunku do Mo sprzed kilku sezonów, jeśli chodzi o zaangażowanie i podejście do pracy - powiedział Jordy Best dla Calciomercato.

Wiadomo, że Mohamed zmaga się z poważnymi problemami. Ma nadużywać alkoholu i chorować na głęboką depresję. Wszystko zaczęło się po tym, jak zmarł jego tata. Poza tym był ofiarą ataków ze strony kibiców za słabsze występy na boisku, co także wpłynęło na jego stan emocjonalny i psychiczny.

Mimo to sportowiec nie zamierza się poddawać. Zatrudnił nowego menadżera, Aliego Dursuna. Według najnowszych doniesień zagranicznej prasy chce wrócić do profesjonalnego futbolu, lecz ani nie w Juventusie ani nie w Sampdorii. Rozpoczął treningi, miał też wyrazić pragnienie, by związać się kontraktem z Utrechtem lub Feyenoordem. Poradzono mu bowiem, by na razie nie wyjeżdżał z Holandii, a spędzał jak najwięcej czasu w gronie bliskich. Umowa z którymś z tych klubów ma zostać podpisana w styczniu przyszłego roku.

Zdjęcie Mohamed Ihattaren / Presitge / Getty Images

KP