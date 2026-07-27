Mogli mieć "Lewego", teraz są w kropce. Kolejne "weta" gwiazdora

Zamieszanie wokół Karima Benzemy. Jak podała jedna z najważniejszych saudyjskich gazet sportowych "Al-Riyadiya", francuski napastnik mimo bycia na liście niechcianych przez klub, uparcie odrzuca kolejne opcje transferowe. Na ten moment odmawia odejścia z Al-Hilal, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zarząd chciałby się go pozbyć, by w ramach niedużego limitu obcokrajowców sprowadzić kogoś innego. Przypomnijmy, że zespół z Rijadu był jednym z potencjalnych kandydatów do zakontraktowania Roberta Lewandowskiego.

Jak czytamy, zarząd Al-Hilal zaproponował byłemu snajperowi Realu Madryt przejście do jednego z beniaminków Saudi Professional League (bliżej nieokreślonego), ale i tę propozycję Francuz odrzucił w sposób "kategoryczny". Według informacji dziennikarzy byłby skłonny opuścić drużynę tylko jeśli przy zerwaniu kontraktu otrzymałby wynagrodzenie za pozostały okres obowiązywania umowy. Ta wygasa 30 czerwca 2027 roku.

Wtedy Benzema zostałby tzw. wolnym agentem i sam mógłby decydować o kierunku, jaki obejmie.

Karim Benzema niechciany w Al-Hilal. "Czuje się niedoceniany"

"Trudno, by Al-Hilal obecnie zaakceptowało oczekiwania napastnika, ponieważ oznaczałoby to poważną porażkę ekonomiczną transferu" - komentuje kataloński "Sport".

Nieco inne wiadomości ma 365Scores Arabic. Twierdzi, że Al-Hilal w ogóle nie otrzymał żadnych oficjalnych ofert.

"Benzema czuje się niedoceniany, zwłaszcza po tym, jak klub utrzymał politykę opartą na długości stażu przy dobieraniu opaski kapitana. Relacja między nim a Simone Inzaghim osiągnęła punkt bez powrotu po tym, jak trener chciał ograniczyć jego rolę wyłącznie do obowiązków ofensywnych" - czytamy.

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Zdobywca Złotej Piłki za kampanię 2021/22 opuścił "Królewskich" w 2023 r. po aż 14 latach. Przeszedł do Al-Ittihad, a 2 lutego tego roku do Al-Hilal. W 13 meczach w nowym zespole strzelił 9 goli (w tym dwa hat-tricki i jeden bulet) i zanotował 5 asyst. Mimo tego jest krytykowany przez kibiców. Na pewno nie pomagają urazy - w te kilka miesięcy miał ich aż trzy.

Karim Benzema Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Karim Benzema AFP

Karim Benzema AFP





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