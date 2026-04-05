Mogli grać z Polską na mundialu. Trener usłyszał wyrok. Dwa lata więzienia

Łukasz Żurek

Sami Trabelsi mógł zmierzyć się z Polską w tegorocznych finałach MŚ. Nie dojdzie do takiej konfrontacji z dwóch powodów. Po pierwsze - przepadliśmy w barażach. Po drugie - 58-letni szkoleniowiec nie jest już selekcjonerem reprezentacji Tunezji. Na domiar złego sąd właśnie wydał wyrok w jego procesie. Dwa lata więzienia i surowa kara grzywny.

Reprezentacja Tunezji w białych strojach z czerwonymi akcentami celebruje gola na boisku piłkarskim
Reprezentacja Tunezji FAREED KOTBAFP

Sami Trabelsi wprowadził Tunezję do mundialu 2026, ale jego radość z sukcesu nie trwała długo. Krajowa federacja zwolniła go z funkcji selekcjonera w pierwszych dniach stycznia. To efekt porażki z Mali w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki.

Jak się okazuje, to nie koniec złych wieści dla trenera w tym półroczu. Sąd powszechny skazał go zaocznie na dwa lata więzienia. Wyznaczono również grzywnę w wysokości ponad 500 tys. dinarów tunezyjskich (ok. 160 tys. dolarów amerykańskich).

Trabelsi został skazany za naruszenie przepisów celnych i nieprawidłowości związane z wymianą walut obcych. Wyrok wydano zaocznie. Szkoleniowcowi przysługuje odwołanie do drugiej instancji.

58-latek ma za sobą dwie kadencje na stanowisku selekcjonera reprezentacji Tunezji. Po raz pierwszy sprawował tę funkcję w latach 2011-13. Druga przygoda z "Orłami Kartaginy" trwała niespełna rok - od lutego 2025 roku.

Jako zawodnik Trabelsi zagrał w globalnym czempionacie we Francji (1998). Selekcjonerem afrykańskiego zespołu był wówczas Henryk Kasperczak. Drużyna zakończyła udział w imprezie już po fazie grupowej.

Obecnie stery kadry dzierży Sabri Lamouchi. 54-letni szkoleniowiec jest dobrze znany europejskim kibicom. Swego czasu grał w klubach Premier League i Serie A. Jako selekcjoner prowadził kadrę Wybrzeża Kości Słoniowej w mundialu 2014.

W tegorocznych mistrzostwach świata Tunezja rywalizować będzie w grupie F - z Holandią, Szwecją i Japonią. Turniej zorganizują USA, Meksyk i Kanada w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

mężczyzna o łysiejących włosach i lekko siwiejącej brodzie, ubrany w czarną bluzę sportową z logo Kappa i herbem tunezyjskiej federacji piłkarskiej, patrzy poważnie prosto przed siebie
Sami TrabelsiPAUL ELLISAFP
łysy mężczyzna w czarnej kurtce sportowej z identyfikatorem na szyi stoi na tle kibiców na stadionie, skoncentrowany i skupiony
Sami TrabelsiJean CatuffeAFP
Mężczyzna siedzi na białym krześle, przemawia do mediów, otoczony licznymi mikrofonami różnych stacji telewizyjnych i radiowych.
Sabri LamouchiFETHI BELAIDAFP
