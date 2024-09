Mam ojca Polaka i matkę Hiszpankę. Część mojej rodziny mieszka w Polsce. Zawsze podczas wakacji, gdy mamy możliwość, jeździmy do domu mojej babci, która jest Polką. Mieszka we Włocławku. Obecnie gram w młodzieżowej Hiszpanii i jestem bardzo zadowolony. Teraz jestem w kadrze do lat 19. Polska federacja zgłosiła się do mnie jakieś dwa lata temu. To było przy okazji kadry U17. Wtedy też zgłosili się Hiszpanie i wybrałem grę dla nich

~ mówił w minionym roku piłkarz podczas rozmowy ze stacją "Eleven Sports"