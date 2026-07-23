Modrić ogłasza ws. zakończenia kariery. Ostateczna decyzja. Koniec spekulacji

Luka Modrić ma za sobą rok gry w barwach Milanu. Na San Siro pojawił się po 13 sezonach spędzonych w Realu Madryt. Miał być liderem na boisku i w szatni. Z tej roli wywiązał się bez zarzutu.

W umowie zawarto klauzulę rocznej prolongaty. I właśnie skorzystano z jej zapisów. Modrić będzie piłkarzem "Rossonerich" do 30 czerwca 2027 roku.

Modrić zostaje w Milanie. Niebawem skończy 41 lat. Może pobić klubowy rekord wszech czasów

We wrześniu Modrić skończy 41 lat. To oznacza, że niebawem może stać się najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał dla Milanu. Rekord zostanie pobity najprawdopodobniej w marcu.

Najbardziej leciwym piłkarzem mediolańskiego klubu pozostaje Zlatan Ibrahimović. Ostatni mecz rozegrał, mając 41 lat, pięć miesięcy i 15 dni. Chorwacki pomocnik zapewne poprawi tę statystykę, jeśli tylko takiego scenariusza nie zniweczy kontuzja.

W ubiegłym sezonie Modrić zaliczył w barwach Milanu 37 spotkań. Byłoby ich więcej, ale pod koniec kwietnia doznał podwójnego złamania kości policzkowej. Pauzował w dwóch meczach, kolejne cztery zaczynał na ławce rezerwowych.

Milan nie awansował do Ligi Mistrzów, co dla Milanu oznacza katastrofę. Posadę stracił trener Massimiliano Allegri. Do nowego cyklu zespół przystąpi pod szkoleniową pieczą Rubena Amorima.

W zakończonym przed czterema dniami mundialu Modrić zagrał we wszystkich czterech potyczkach Chorwacji (porażka 1:2 z Portugalią w 1/16 finału). Za każdym razem w roli kapitana. Z drużyną narodową pożegna się definitywnie 6 października meczem z Hiszpanią w Lidze Narodów. Do tej pory zagrał w kadrze 202 razy i zdobył 29 bramek.

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Luka Modrić PAUL ELLIS AFP

Luka Modrić STEFANO RELLANDINI AFP

Luka Modrić LUCA ROSSINI AFP





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