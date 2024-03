Moder dostał cios od Probierza, a teraz to. Szansa w wielkim hicie

Na diagnozę nie trzeba było niestety długo czekać, a ona była absolutnie brutalna. Polak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. To oznaczało, że Moder musi odpocząć od piłki przez przynajmniej kilka miesięcy. Nikt nie spodziewał jednak, że jego nieobecność wydłuży się do ponad 18 miesięcy. Za naszym środkowym pomocnikiem tęsknili w Brighton, tęsknili w reprezentacji Polski. Na całe szczęście wydaje się, że to już koniec tych potwornych kłopotów i Moder stopniowo wchodzi do gry.