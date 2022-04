Mocny komentarz Szewczenki o Kramatorsku. "Czy wciąż mogą zwać się ludźmi?"

Andrij Szewczenko, jedna z największych postaci w historii ukraińskiego futbolu, od początku wojny w Ukrainie aktywnie działa na rzecz swoich rodaków i zwraca uwagę świata na rosyjskie zbrodnie w swojej ojczyźnie. Tym razem "Szewa" postanowił napisać parę słów o ataku na cywilów na dworcu kolejowym w Kramatorsku. "Nie zapomnę i nie wybaczę. Trwa ludobójstwo" - stwierdził bez ogródek były gracz m.in. Milanu.

