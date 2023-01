Mocne uderzenie w FIFA. "Pogrzebała ukraiński futbol"

Przepis wydawał się naturalny i zrozumiały. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zamarły rozgrywki ligi ukraińskiej. W tej sytuacji FIFA zgodziła się na to, by piłkarze i trenerzy klubów z Ukrainy mogli rozwiązać swoje umowy i w tak nagłej sytuacji szukać pracy poza ogarniętym wojną krajem. Dario Srna - były chorwacki piłkarz, który jest dyrektorem sportowym Szachtara Donieck - uważa, że to był gwóźdź do trumny ukraińskich klubów.