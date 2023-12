Cały piłkarski świat żyje skandalem do jakiego doszło w poniedziałek w Turcji. Tuż po końcowym gwizdku meczu Ankaragucu - Rizespor (1:1) w tureckiej Super Lig, sędzia został brutalnie pobity. Niezbędna okazała się interwencja policji, która eskortowała tureckich arbitrów do szatni. Skandaliczne zachowanie jest szeroko potępiane przez lokalne społeczeństwo, a także prezydenta kraju. Do sprawy odniósł się także prezydent FIFA Gianni Infantino.