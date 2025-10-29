Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mocne słowa o Polaku, tak go opisali za granicą. Głośno o nim w całej lidze

Karol Świderski w styczniu tego roku powrócił po kilku latach przerwy do Grecji i tam udało mu się złapać naprawdę dobry piłkarski rytm w barwach Panathinaikosu AO. Jego postawa naturalnie nie umknęła uwadze tamtejszych mediów - a te widzą wręcz w reprezentancie Polski kluczową postać utytułowanego zespołu z Super League.

Karol Świderski (z lewej) zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoją grę dla Panathinaikosu
Karol Świderski (z lewej) zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoją grę dla PanathinaikosuFoto OlimpikAFP

Amerykańskie Charlotte FC było swego czasu najbardziej "polską" ekipą w Major League Soccer - w jego szeregach znajdowało się bowiem aż trzech piłkarzy z naszego kraju, Kamil Jóźwiak, Jan Sobociński i Karol Świderski.

To już jednak tylko blade wspomnienie - pierwsza dwójka opuściła "The Crown" w 2024 roku, natomiast w styczniu roku bieżącego doszło do oficjalnego rozbratu drużyny ze "Świdrem". Ten powrócił do Europy i - jak się zdaje - złapał już tu jak najlepszy dla siebie rytm.

Świderski błyszczy w Panathinaikosie. Polak liderem zespołu w ofensywie

Napastnik dołączył do Panathinaikosu AO i w obecnej kampanii odnotował on w barwach "Koniczynek" już siedem goli, z czego trzy w ostatnich trzech występach przeciwko Arisowi Saloniki, Feyenoordowi Rotterdam (w Lidze Europy) i Asteras Tripolis.

To wszystko naturalnie nie umknęło greckim mediom - Jorgos Sakellariou, dziennikarz portalu gazzette.gr napisał o Świderskim wprost, że "od dwóch miesięcy dźwiga na swych barkach największy ciężar".

Po odejściu Fotisa Joanidisa do Sportingu i w kontekście kontuzji Cyriela Dessersa każdy udany mecz reprezentanta "Biało-Czerwonych" jest tu na wagę złota. Jak stwierdza przy tym autor, nie jest to typ superstrzelca w stylu Djibrila Cisse czy Marcusa Berga, natomiast ma inne zalety.

Nie jest napastnikiem, który będzie grał tyłem do bramki i walczył siłowo z obrońcami, ale ma dobre przyjęcie piłki i zawsze daje z siebie wszystko
skwitowano.

Nowa era w Panathinaikosie. Trenerem klubu został Rafael Benitez

Panathinaikos swój kolejny mecz rozegra już 29 października mierząc się w krajowym pucharze z Atromitosem. Będzie to drugie spotkanie "Zielonych" po tym, jak ster w klubie przejął trener Rafael Benitez, który w swym debiucie odnotował triumf 2:0 nad wspominanym już wcześniej Asterasem. Pozostaje mieć nadzieję, że słynny Hiszpan będzie konsekwentnie stawiał na "Świdra"...

