Trener Luigi di Biagio ogłosił listę 23 piłkarzy powołanych do reprezentacji Włoch na mistrzostwa Europy do lat 21, rozpoczynające się w tym kraju 16 czerwca. W ekipie są m.in. Moise Kean z Juventusu i Federico Chiesa z Fiorentiny. Italia to grupowy rywal Polaków.

Zdjęcie Moise Kean /AFP

Zaledwie 19-letni Kean był jedną z rewelacji minionego sezonu na Półwyspie Apenińskim, zbierał świetne recenzje w Juventusie, a w dorosłej reprezentacji Włoch zdobył już dwie bramki w trzech meczach.

Oprócz niego i Chiesy występy w dorosłej kadrze Italii mają za sobą powołani teraz do młodzieżówki m.in. pomocnicy Nicolo Barella z Cagliari, Lorenzo Pellegrini i Nicolo Zaniolo (obaj Roma) oraz napastnik Milanu Patrick Cutrone, kolega klubowy Łukasza Piątka.

Co ciekawe, szansę może otrzymać również napastnik Frosinone Andrea Pinamonti, występujący obecnie w rozgrywanych w Polsce mistrzostwach świata do lat 20. Jego gol w 1/8 finału zapewnił Włochom zwycięstwo 1-0 nad Biało-Czerwonymi" w Gdyni.

Z powodu kontuzji nie zagra natomiast boczny obrońca Milanu Davide Calabria.

Włochy zmierzą się z Polską w drugiej kolejce fazy grupowej - 19 czerwca w Bolonii. Oprócz tych drużyn w grupie A są także Belgia i Hiszpania.

Prowadzeni przez Czesława Michniewicza "Biało-Czerwoni" zagrają z Belgią 16 czerwca (Reggio Emilia), a z Hiszpanią 22 czerwca (Bolonia).

Turniej odbędzie się w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino. Do półfinału awansują zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem.

Tegoroczne mistrzostwa będą jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły włoskiego turnieju.

Polska była gospodarzem poprzednich ME do lat 21 w 2017 roku, więc nie brała wówczas udziału w eliminacjach. Po porażkach z Anglią (0-3) i Słowacją (1-2) oraz remisie ze Szwecją (2-2) zajęła ostatnie miejsce w grupie.