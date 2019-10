Po ponad dwóch latach gry w Stanach Zjednoczonych, Wayne Rooney żegna się z MLS. Jego drużyna DC United przegrała mecz pierwszej fazy play-off aż 5-1, co oznacza dla niej koniec sezonu. Od stycznia Anglik przeniesie się do Derby Country, gdzie obejmie stanowisko grającego szkoleniowca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MLS. Frankowski i Tytoń w jedenastce kolejki. Wideo INTERIA.TV

Mecz Toronto FC - DC United był niezwykle emocjonujący. W pierwszej połowie na listę strzelców po stronie gospodarzy wpisał się Marky Delgado. Do wyrównania doprowadził dopiero w doliczonym czasie gry Lucas Rodriguez, doprowadzając do dogrywki.

Reklama

Bezkonkurencyjna okazała się w niej ekipa Toronto, która zdobyła aż cztery bramki, deklasując rywala. Rooney zszedł z boiska w 106. minucie, gdy wynik był już ustalony. W półfinale konferencji wschodniej Toronto zmierzy się z klubem New York City FC.

Rooney trafił do Waszyngtonu w 2018 roku z Evertonu. Z miejsca stał się fundamentalnym zawodnikiem drużyny i szybko założył na ramieniu kapitańską opaskę. Jak podaje portal Transfermarkt, w 48 spotkaniach zdobył 23 gole i zanotował 13 asyst, co trzeba uznać za świetny wynik.

33-latek, już w styczniu przeniesie się do Debry Country, gdzie będzie łączył funkcje piłkarza i trenera. Oznacza to, że brytyjski napastnik zostanie szkoleniowcem, a zarazem klubowym kolegą Krystiana Bielika, który na początku sezonu dołączył do ekipy "Baranów". Bielik trafił tam z Arsenalu, a wcześniej występował na wypożyczeniu w trzecioligowym Charltonie Athletic.

Rooney podpisał z Derby kontrakt do końca czerwca 2021 roku.

TB