Były zawodnik Wisły Kraków Romell Quioto został nowym zawodnikiem ekipy Montreal Impact. To pierwszy transfer drużyny występującej w MLS, od czasu gdy jej trenerem został słynny Thierry Henry.

Quioto trafił do "Białej Gwiazdy" w sezonie 2012/13, w ramach rocznego wypożyczenia z honduraskiego Club Deportivo Social Vida. Jego początek był dość obiecujący - w swoim oficjalnym debiucie w meczu Pucharu Polski z ekipą Luboński KS, pojawił się na murawie na ostatnie 30 minut i zdołał zanotować trzy asysty.

Później było już gorzej. W swoim trzecim ligowym spotkaniu Quioto obejrzał czerwoną kartkę za celowe, brutalne nadepnięcie Łukasza Piątka, w wyniku czego został zawieszony na pięć spotkań. Kariery w Krakowie nie zdążył już zrobić i po sześciu miesiącach wrócił do ojczyzny.

Po czterech latach gry w Hondurasie trafił do MLS - najpierw do drużyny Houston Dynamo, teraz do Montrealu Impact.

- Jesteśmy zadowoleni, że zakontraktowaliśmy wszechstronnego piłkarza, który potrafi zagrać na każdej pozycji w ataku i udowodnił już, że potrafi odnosić sukcesy w tej lidze - skomentował transfer Quioto dyrektor sportowy Montrealu Impact Olivier Renard.

Podczas trzech sezonów spędzonych w Houston Quioto zanotował 15 bramek i 17 asyst w 72 meczach.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że trenerem Impactu został Thierry Henry - legenda Arsenalu i były gracz miedzy innymi FC Barcelona.

W minionym sezonie drużyna z Montrealu zajęła dziewiąte miejsce w amerykańskiej MLS.