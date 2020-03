MLS. Przewidywane wznowienie rozgrywek 10 maja

Amerykańska liga piłkarska MLS ma wznowić rozgrywki 10 maja. W ubiegłym tygodniu zawieszono je na 30 dni w związku z pandemią koronawirusa, ale już wiadomo, że w kwietniu meczów nie będzie. Sezon może zakończyć się w grudniu.

"MLS w dalszym ciągu chce rozegrać cały sezon 2020 i bierze pod uwagę wszystkie możliwości, w tym jego przedłużenie oraz rozegranie (fazy play off - przyp. red.) w grudniu, jak to miało miejsce przed 2019 rokiem" - napisano w komunikacie.

Pierwotnie spotkanie o trofeum miało się odbyć 7 listopada. W latach 2012-2018 grano również w grudniu, ale później dokonano korekty w regulaminie i skrócono sezon o ok. miesiąc.



Dotychczas rozegrano tylko dwie kolejki fazy zasadniczej MLS.



W amerykańskiej ekstraklasie występują także polscy piłkarze. Aktualnie są to: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Tytoń (FC Cincinnati), Adam Buksa (New England Revolution) i Jarosław Niezgoda (Portland Timbers).