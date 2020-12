Przemysław Tytoń zostaje w Stanach Zjednoczonych. Polak przedłużył kontrakt z FC Cincinnati na kolejny sezon.

Tytoń występuje w Cincinatti od początku 2019 roku. Jest podstawowym bramkarzem, ale ostatniego sezonu nie zaliczy do udanych.



Jego drużyna zajęła ostatnie 14. miejsce w konferencji wschodniej. Polak zagrał jedynie 12 meczów, bo 11 października, w spotkaniu z Toronto FC odniósł kontuzję i w 81. minucie opuścił boisko.



Do bramki już nie wrócił, ale będzie miał na to szansę w kolejnym sezonie. Spekulowano, że Tytoń może opuścić USA i wrócić do kraju. Stało się inaczej.



Polak na kolejny sezon zostanie w Cincinnati. Klub ogłosił, że przedłużył umowę z Polakiem na rozgrywki 2021.



Tytoń znalazł się w grupie czterech piłkarzy, którzy będą kontynuować współpracę z klubem. Oprócz polskiego bramkarza są to jeszcze: skrzydłowy Joseph-Claude Gyau, obrońca Nick Hagglund i pomocnik Caleb Stanko.



