661 tys. dolarów, czyli ok. 2,5 mln zł - to roczne zarobki Przemysława Frankowskiego w Chicago Fire. Związek zawodowy piłkarzy amerykańskiej ligi opublikował raport, w którym przedstawia pensje wszystkich piłkarzy ligi.

W MLS występuje obecnie trzech Polaków. To właśnie Frankowski, członek kadry Jerzego Brzęczka, zarabia najwięcej. Według raportu, otrzymuje 661 tys. dolarów rocznie.

24-letni skrzydłowy, który słabo zaprezentował się w meczu eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną, trafił do Chicago Fire w styczniu. Transfer piłkarza Jagiellonii Białystok do MLS był sporym zaskoczeniem - Amerykanie zapłacili za niego 1,5 mln euro.



Oprócz Frankowskiego, w MLS występują Przemysław Tytoń i Kacper Przybyłko. Były bramkarz reprezentacji Polski, obecnie piłkarz FC Cincinnati, inkasuje 328 tys. dolarów, czyli ponad 1,2 mln zł. Przybyłko, napastnik Philadelphii Union, może liczyć na zarobek rzędu ok. 900 tys. zł rocznie.



Polacy zarabiają dużo mniej niż największe gwiazdy ligi. Listę płac otwiera Zlatan Ibrahimović z Los Angeles Galaxy - zarabia 7,2 mln dolarów rocznie (ponad 27 mln zł). 6,5 mln dolarów zarabia Michael Bradley z Toronto FC. Szóste miejsce na liście najlepiej zarabiających zajmuje Bastian Schweinsteiger, klubowy kolega Frankowskiego - mistrz świata z 2014 r. trzymuje 5,6 mln dolarów. Warto jednak pamiętać, że kwoty podane w raporcie nie uwzględniają indywidualnych kontraktów piłkarzy ze sponsorami, które przynoszą spore dochody zwłaszcza największym gwiazdom.