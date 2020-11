Świetny występ Przemysława Frankowskiego w MLS! Polski pomocnik strzelił dwa gole dla Chicago Fire, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. Jego zespół przegrał z New York City 3-4 (3-3).

W pierwszej połowie padło aż sześć bramek. Festiwal strzelecki rozpoczęli goście. W 15. minucie do siatki Fire trafił Alexander Callens. Gola na 2-0 strzelił Gary Mackay-Steven. Miejscowi odpowiedzieli trafieniem Roberta Berica. W 37. minucie bramkarza "Strażaków" zmusił do kapitulacji Jesus Medina.



W końcówce pierwszej połowy popis dał Frankowski. Polak w niespełna minutę zdobył dwie bramki i to dzięki niemu ekipa z Chicago odrobiła straty.



Po zmianie stron mecz nie był już tak szalony. O zwycięstwie New York City przesądził Valentin Castellanos w 77. minucie.

Frankowski nie znalazł się wśród wybrańców selekcjonera Jerzego Brzęczka na listopadowe mecze kadry. 11 listopada Polska zagra towarzysko z Ukrainą w Chorzowie.



15 listopada nasza drużyna zmierzy się z Włochami (Reggio nell'Emilia), a 18 listopada z Holandią (Chorzów). Oba mecze w ramach Ligi Narodów.

RK