Polski napastnik dał prowadzenie gościom w 25. minucie. To był jego piąty gol w tym sezonie.

W drugiej połowie do siatki trafi tylko gospodarze. W 74. minucie uczynił to Darlington Nagbe, a w 88. Miguel Berry.



Klimali nie było już wtedy na murawie, ponieważ zszedł w 67. minucie.



New York Red Bulls zajmują 11. miejsce w Konferencji Wschodniej.

Zdjęcie Patryk Klimala i Saad Abdul-Salaam / Jason Mowry / Getty Images

