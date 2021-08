Klimala strzelił gola z rzutu karnego - w piątej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy meczu pokonał z 11 metrów Kanadyjczyka Sebastiana Brezę. Mimo to drużyna Klimali uległa w ostatecznym rozrachunku przeciwnikom z Club de Foot Montreal - po przerwie dwie bramki zdobyli Sunusi i Wanyama.

MLS. Polacy strzelają bramki

Dla Patryka Klimali to już czwarta bramka w trwającym od kwietnia sezonie MLS. W tabeli strzelców wyprzedzają go dwaj inni Polacy, Kacper Przybyłko (Philadelphia Union, sześć trafień) oraz Adam Buksa (New England Revolutuon, osiem goli). Najlepszym snajperem jest jak na razie Argentyńczyk Gustavo Bou, klubowy kolega Buksy, który ma na swoim koncie 12 bramek.

New York Red Bulls mają za sobą dość trudny okres - "Czerwone Byki" ostatnie zwycięstwo w lidze odniosły na początku lipca, od tamtego momentu notując trzy remisy i cztery porażki. Ekipa z Nowego Jorku zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS.



Patryk Klimala notuje regularne występy dla New York Red Bulls

Polski napastnik przybył do Red Bulls tuż przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Po krótkim okresie aklimatyzacyjnym, w czasie którego nie grał, Klimala rozpoczął regularne występy w składzie NYRB. W spotkaniu z Club de Foot Montreal zagrał 75. minut i został zmieniony przez Toma Barlowa.



Wcześniej Klimala był zawodnikiem m.in. Celticu Glasgow i Jagiellonii Białystok.

Zdjęcie Patryk Klimala - zdj. ilustracyjne / Ira L. Black - Corbis / Contributor / Getty Images

