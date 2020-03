Adam Buksa zdobył pierwszego gola na boiskach MLS! Polak trafił do siatki w meczu New England Revolution - Chicago Fire, zakończonym remisem 1-1. Całe spotkanie w barwach "Strażaków" rozegrał Przemysław Frankowski.

Buksa błysnął skutecznością w 28. minucie, a asystę przy jego trafieniu zaliczył Brandon Bye.

Defensor gospodarzy zacentrował w pole karne z prawej flanki. Obrońca Chicago Fire był pewien, że zdoła skutecznie interweniować i czekał spokojnie na piłkę. Niespodziewanie zza jego pleców wyskoczył nasz reprezentant, zagrał futbolówkę przed siebie, po czym z zimną krwią skierował ją do bramki!

Ekipa New England Revolutnion prowadziła aż do 70. minuty. Wtedy do wyrównania doprowadził Jonathan Bornstein, skutecznie uderzając głową.

W poprzedniej kolejce obie ekipy przegrały na wyjeździe 1-2. Pogromcą New England Revolution była drużyna Montral Impact, a piłkarze Chicago Fire musieli uznać wyższość Seattle Sounders.

TB