Rywalizujący w amerykańskiej lidze MLS zespół Nashville SC wycofał się z odbywającego się w Orlando turnieju "MLS Is Back" po tym, jak u kilku piłkarzy zdiagnozowano koronawirusa - poinformował klub.

Zespoły MLS pauzowały przez blisko pięć miesięcy z powodu pandemii, a od czwartku ruszyły rozgrywki w Orlando, gdzie zgrupowano wszystkich uczestników.



"Nashville SC przybyło do Orlando 1 lipca, stosując się cały czas do wszystkich wymaganych zaleceń w protokole przyjętym przez ligę oraz lokalne i krajowe władze, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z wirusem. Mimo tych środków zapobiegawczych jeden z piłkarzy miał pozytywny wynik testu przeprowadzonego po przyjeździe do hotelu, a kolejnych ośmiu - po kilku dniach" - napisano w komunikacie.



Jak dodano, w tych okolicznościach drużyna nie byłaby w stanie odbyć odpowiedniej liczby treningów przed pierwszym meczem, dlatego podjęto decyzję o wycofaniu się z rozgrywek.



"Skupiamy się na tym, aby piłkarze wyzdrowieli i wszyscy bezpiecznie wrócili do domu. Kiedy wszyscy będą zdrowi w Nashville, zamkniemy ten rozdział i skoncentrujemy się na przygotowaniach do dalszej części sezonu, po Orlando" - powiedział dyrektor wykonawczy klubu Ian Ayre.



Już wcześniej z tego samego powodu "MLS Is Back" musieli opuścić piłkarze FC Dallas. W tym klubie zdiagnozowano łącznie 10 zakażeń koronawirusem.

