Kacper Przybyłko strzelił gola dla Philadeplphii Union w wygranym meczu z Interem Miami 2-1 podczas turnieju MLS na Florydzie. To była pierwsza bramka polskiego napastnika w nowym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MLS. Co za interwencje! Genialny występ bramkarza. Wideo INTERIA.TV

Przybyłko trafił do siatki w 63. minucie. Wcześniej prowadzenie dla Union uzyskał Kai Wagner (piąta minuta), a wyrównał w 36. Rodolfo Pizarro.

Reklama

Drużyna z Filadelfii, zajmująca drugie miejsce a tabeli grupy A, zapewniła sobie awans do 1/8 finału turnieju na Florydzie.



Dwa najlepsze zespoły z sześciu grup oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansują do fazy play-off MLS is Back Tournament. Zwycięzca turnieju zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów CONCACAF. Punkty uzyskane w ramach turnieju będą uwzględnione w tabeli sezonu zasadniczego MLS.



W zeszłym sezonie Przybyłko strzelił dla Union 15 goli w 26 meczach.